جدران زجاجية مضادة للرصاص والهجمات الصاروخية لحماية برج إيفل

من المقرر أن تكشف العاصمة الفرنسية النقاب عن دفاعات شيدتها مؤخراً حول برج إيفل، لحمايته من التهديدات الإرهابية المحتملة.

وتتكون هذه الدفاعات التي من المقرر الانتهاء من تشييدها منتصف تموز يوليو المقبل، من جدران زجاجية واقية من الرصاص، وسياجات معدنية، بتكاليف تبلغ نحو 35 مليون يورو.