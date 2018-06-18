ثنائية لوكاكو تحسم فوز بلجيكا على بنما

كسرت تسديدة مباشرة مذهلة من دريس ميرتنز وثنائية من روميلو لوكاكو مقاومة بنما الشجاعة في مشاركتها الأولى في كأس العالم لكرة القدم حيث فازت بلجيكا 3-صفر في افتتاح المجموعة السابعة يوم الاثنين 19 يونيو / حزيران.

وسدد ميرتنز كرة قوية بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني مرت من فوق الحارس خايمي بينيدو بعدما فشلت بنما في إبعاد تمريرة عرضية.