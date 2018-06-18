اسقاط تهم التحرش عن تافيكيو بسبب عمر المدعية!

أسقط محققون إيطاليون اليوم الخميس 14 يونيو / حزيران تهما بالتحرش الجنسي عن كارلو تافيكيو الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاعتقادهم بأن المرأة التي قدمت الشكوى لديها من العمر ما يخولها التعامل مع تصرفاته.
وبحسب صحيفة الغارديان فإن تقريراً أكد فيه المحققون بأن اتهام كارلو بخصوص التحرش صحيحة، لكن لن يتم استكمال إجراءات التحقيق كون الشكوى تم تقديمها بعد فترة طويلة من الواقعة.
إليزابيث كورتاني، رئيسة نادي لازيو لكرة القدم النسائية مقدمة الشكوى، كانت بالخمسين من عمرها في ذلك الوقت، أي أنها ناضجة كفاية لكي تصده، كما أن الطريقة التي تعاملت بها معه يدل على أنها لم تكن في حالة خوف أو هلع من محاولاته.
وبحسب المحققين فإن شكوى كورتاني اعتمدت على واقعتين، أنكر تافيكيو أن تكونا قد حصلتا.
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ففي العام 2015، وخلال زيارة كورتاني لمكتب المدعى عليه، لتسأله عن أندية رياضية انضمت لاتحاد كرة القدم، أقدم خلالها على ملامسة أماكن حساسة من جسدها، وحاول تقبيلها، وهو ما صدمها فحاولت تجاهله ومغادرة مكتبه، على حد قولها.
الحادثة الثانية وقعت في العام 2016، حيث عمدت كورتاني على إخفاء كاميرا أثناء لقاء مع تافيكيو، حينها أقدم على اغلاق الباب وبدأ بطرح أسئلة حساسة وحاول تقبيلها، وملامستها وهو ما أدى إلى توقف الكاميرا عن التصوير بينما تمكنت من تسجيل صوته.
وقالت لصحيفة الغادنز بأن النساء الإيطاليات غالبا ما يخفن من أن يقدمن شكاوٍ في حالات التحرش، وأضافت:"أود أن أقول لهن بأن علينا أن نطالب باحترامنا، علينا أن نحارب"
تافيكيو كان قد استقال في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بعد أن فشل منتخب بلاده في التأهل لبطولة كأس العالم الحالية.