اسقاط تهم التحرش عن تافيكيو بسبب عمر المدعية!

أسقط محققون إيطاليون اليوم الخميس 14 يونيو / حزيران تهما بالتحرش الجنسي عن كارلو تافيكيو الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاعتقادهم بأن المرأة التي قدمت الشكوى لديها من العمر ما يخولها التعامل مع تصرفاته.

وبحسب صحيفة الغارديان فإن تقريراً أكد فيه المحققون بأن اتهام كارلو بخصوص التحرش صحيحة، لكن لن يتم استكمال إجراءات التحقيق كون الشكوى تم تقديمها بعد فترة طويلة من الواقعة.