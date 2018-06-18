مشجّعو تونس يأملون في تحقيق المفاجأة ضدّ إنجلترا

في ملعب "فولغوغراد أرينا" يلتقي المنتخب التونسي اليوم بنظيره الإنجليزي وذلك ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقام في روسيا. ويشارك المنتخبان في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من المنتخب البلجيكي ومنتخب بناما.

ويأمل المشجعون التونسيون في تحقيق المفاجأة اليوم والفوز على إنجلترا التي ما زالت تبحث عن أمجادها الضائعة في المونديال منذ عقود.