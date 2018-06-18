مشجّعو تونس يأملون في تحقيق المفاجأة ضدّ إنجلترا

في ملعب "فولغوغراد أرينا" يلتقي المنتخب التونسي اليوم بنظيره الإنجليزي وذلك ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقام في روسيا. ويشارك المنتخبان في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من المنتخب البلجيكي ومنتخب بناما.
ويأمل المشجعون التونسيون في تحقيق المفاجأة اليوم والفوز على إنجلترا التي ما زالت تبحث عن أمجادها الضائعة في المونديال منذ عقود.
وتشارك تونس في التصفيات النهائية لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها وتأمل بتكرار النتيجة الإيجابية التي حققتها منذ أربعين عاماً في الأرجنتين (1978) حيث فازت على المكسيك، ما أمّن مقعداً ثانياً للقارة الإفريقية في ذلك الوقت.
ويعتبر الفوز على المكسيك هو الفوز الوحيد الذي حققته تونس في مشاركاتها الأربع في كأس العالم.
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على الأرض، بدت أعداد المشجعين التونسيين تفوق أعداد الإنجليز في المدينة الواقعة جنوب شرق موسكو، وكذلك بدا مشجعو المنتخب واثقين من الفوز.
وتحدث أحد المشجعين التونسيين قائلاً "نحن جيّدون. نعد إنجلترا أننا سنفوز هذا المساء".
من جهته قال المدرب التونسي نبيل معلول إن "المنتخب التونسي لا يحمل فقط آمال الشعب التونسي فقط، إنما أيضاً آمال القارة الإفريقية والوطن العربي".
وأضاف معلول "نتوقع مباراة صعبة ومتقاربة".
وجاءت بدايات المنتخبات الإفريقية والعربية متعثرة في المونديال، إذ خسرت كلّ من المغرب ومصر ونيجيريا في مبارياتها الأولى بانتظار المواجهة التي ستجمع بين السنغال وبولندا يوم غد الثلاثاء.