وسائل إعلام تركية: قوات تركية تدخل مشارف منبج ضمن اتفاق أمريكي

دخلت اليوم الاثنين 18 يونيو / حزيران قوات تركية إلى مشارف منبج السورية إطار اتفاق مع أمريكا، بحسب ما ورد في تلفزيون (إن.تي.في) نقلا عن رئيس الوزراء التركي قوله إن القوات التركية بدأت مهاما في منبج السورية اليوم.
وكانت القوات المسلحة التركية قد أعلنت الخميس 14 يونيو / حزيران عن توصلهم لاتفاق مع مسؤولين عسكريين أمريكيين بشأن خطة لمدينة منبج السورية خلال اجتماع في شتوتجارت هذا الأسبوع وقرروا تقديم الخطة إلى رئيسي الدولتين قبل إجراء مزيد من المحادثات.
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وقالت أنقرة وواشنطن يوم الرابع من يونيو حزيران إنهما اتفقتا على خارطة طريق تشمل انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من منبج.