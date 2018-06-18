ثنائية كين تقود المنتخب الإنجليزي لفوز صعب على نظيره التونسي

فاز المنتخب الإنجليزي ينتيجة هدفين لواحد على نظيره التونسي، مساء الاثنين، في افتتاح مشواره بمونديال روسيا لكرة القدم، على ملعب فولجوجراد أرينا، ضمن منافسات المجموعة السابعة.
وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل عبر مهاجمه، هاري كين، في الدقيقة 11، قبل أن تعدل تونس عبر ركلة جزاء نفذها فرجاني ساسي في الدقيقة 35.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تمكن كين من التقدم للمنتخب الإنجليزي بضربة رأسية من مسافة قريبة جدا.
وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف وراء بلجيكا، التي تفوقت بدورها على بنما بنتيجة 3-0 في وقت سابق.
وأهدرت إنجلترا العديد من الفرص أمام دفاع تونس الصامد، لكن كيران تريبيير أرسل ركلة ركنية ولمست الكرة رأس هاري ماجواير، قبل أن تصل إلى كين غير المراقب، ليمنح انجلترا الفوز الصعب في اللحظات الأخيرة.
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خط وسط هجومي
ولعبت إنجلترا بخط وسط هجومي، بعدما ضم المدرب، جاريث ساوثجيت، اللاعب جيسي لينجارد للتشكيلة الأساسية. كما اختار ساوثجيت جوردان هندرسون كلاعب وسط مدافع وحيد في منتصف الملعب، وترك ايريك داير على مقاعد البدلاء كما كان متوقعا.
ولعب هاري ماجواير ضمن ثلاثي قلب دفاع إنجلترا مع جون ستونز وكايل ووكر، ليترك المخضرم جاري كاهيل بين البدلاء.
أما نبيل معلول، مدرب تونس، فاختار المهاجم وهبي الخزري لخوض مباراته الأولى منذ إبريل/نيسان، بعد تعافيه من إصابة، فيما لعب علي معلول الظهير الأيسر رغم إصابته بشد عضلي في مباراة ودية أمام إسبانيا في وقت سابق هذا الشهر.