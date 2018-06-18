الإمارات تمنح إقامة سنة لرعايا الدول المتأثرة بحروب أو كوارث

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً يقضي بمنح مواطني الدول التي تعاني من حروب أو كوارث إقامة لمدة عام على الأراضي الإماراتية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه تمّ اعتماد هذا القرار كنوع من التضامن مع مواطني الدول المنكوبة ريثما يصبحون قادرين على العودة إلى بلادهم.
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وجاء في القرار أن مواطني البلدان التي تشهد حروباً أو تعاني من كوارث سيحصلون على إقامة سنة بغض النظر عن شروط إقامتهم. كما سيتم إعفاء المتقدمين من أية غرامات مالية مترتبة.
وستتم الإجراءات بين 11 آب/أغسطس و 31 تشرين الأول / أكتوبر.