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اليمن

الإمارات تأمل بأن تقنع الأمم المتحدة الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة

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الإمارات تأمل بأن تقنع الأمم المتحدة الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة

A pro-Houthi police trooper in the city of Hodeidah
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REUTERS/Abduljabbar Zeyad
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قال مسؤول إماراتي كبير يوم الاثنين إن بلاده تأمل أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن من إقناع الحوثيين المتحالفين مع إيران بالتخلي عن السيطرة على مدينة الحديدة الساحلية.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية للصحفيين في دبي إن بلاده لا تزال تعتمد على محاولة الأمم المتحدة حل الأمر بشكل مفاجىء، محذراً الحوثيين من أن أيامهم في الحديدة باتت معدودة.

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ووصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث يوم السبت إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في الوقت الذي يحارب فيه التحالف بقيادة السعودية للسيطرة على الحديدة في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه قد يفجر مجاعة تهدد حياة الملايين.

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