شاهد: زجاجات نبيذ محطمة بعد انفجار أنابيب المياه جراء زلزال اليابان
أظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الفيضانات التي أعقبت زلزال أوساكا، وتظهر بعضها خصوصاً انفجار أنابيب المياه، وتظهر أخرى اقتحام المياه لأسواق تجارية، وتظهر زجاجات النبيذ المحطمة، على أرضية إحدى المحال فيها.
وكان قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 200، في حصيلة أولية لزلزال قوي ضرب غرب اليابان. وحسب الإذاعة العامة فإن القتلى هم رجل مسن (80 عاماً) وفتاة صغيرة عمرها تسع سنوات، وثالث في الثمانينات من عمره قتل بعد أن سحقه مكتب وخزانة. كذلك أصيب كثير من الأشخاص الآخرين جراء انهيار الجدران في زلزال بلغت قوته 6.1 درجة.