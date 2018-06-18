أنور قرقاش: العملية العسكرية في اليمن تراعي التحديات الإنسانية

توازياً مع قصف نفّذته طائرات التحالف العربي، بقيادة السعودية، على مواقع الحوثيين المتحصنين في مطار الحُدَيْدة في اليمن، اليوم الإثنين، وفي ظلّ مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني السيّء في اليمن، قال مسؤول كبير في التحالف إنه يأمل أن تقنع جهود دبلوماسية من الأمم المتحدة الحوثيين بالتخلي عن "الحُدَيدة" لإنقاذ سكانها.

وهناك مخاوف من أن يؤدي طول أمد القتال في المدينة إلى تفاقم أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحاً في العالم. ويحاول الحوثيون حماية خطوط الإمدادات الحيوية لهم من الميناء المطل على البحر الأحمر لمعقلهم في العاصمة صنعاء.