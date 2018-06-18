واشنطن تنفي وإسرائيل ترفض التعليق حول قصف مواقع في سوريا

قالت وسائل إعلام سورية رسمية يوم الاثنين إن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت موقعا للجيش السوري قرب الحدود العراقية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى لكن الجيش الأمريكي نفى مسؤوليته عن القصف.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم وقع في بلدة الهرى جنوب شرقي البوكمال. وأضافت الوكالة أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى لم تحدده.

وقال قيادي في التحالف العسكري الذي يدعم الرئيس بشار الأسد لرويترز إن "طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها أمريكية قصفت نقاط للفصائل العراقية" بين البوكمال والتنف بالإضافة لمواقع عسكرية سورية.