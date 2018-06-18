حمم بركان كيلاويا تحوّل المياه إلى أرض جديدة
أظهرت مقاطع فيديو تدفق الحمم بسبب استمرار ثوران بركان كيلاويا في جزيرة هاواي حيث يواصل العلماء متابعتهم لنشاط البركان في المنطقة، مؤكدين عجزهم عن معرفة متى سيتوقف.
للمزيد:
شاهد: نافورات حمم بركان كيلاويا تضيء سماء هاواي
حالة طوارئ في هاواي بسبب بركان "كيلاويا"
وتسببت الحمم المنبعثة من البركان في تكوين أرض جديدة داخل المحيط الهادئ بمساحة نحو ميل مربع، وفي هذا الشأن أشارت عالمة الجيولوجيا جانيت باب من وكالة المسح الجيولوجي الأميركي إلى أنّ الحمم مستمرة في الامتداد إلى المحيط من خليج كابوهو، محوّلة المياه إلى أراض.