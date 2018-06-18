مونديال روسيا: "لعنة" الدقائق الأخيرة تعصف بآمال المنتخبات العربية

باستثناء المنتخب السعودي، الذي افتتح مشواره بمونديال روسيا لكرة القدم بالخسارة بخمسة أهداف نظيفة، مع نظيره المضيف، فإن المنتخبات الثلاثة الباقية المشاركة في البطولة، مصر والمغرب وتونس، تتشارك، إلى جانب كونها عربية، بالخسارة في دقائق المبارايات الأخيرة.

البداية كانت مع المنتخب المصري، الجمعة، يوم 15 جزيران/يونيو. ففي المباراة التي جمعته مع نظيره الأورغوياني، ضمن منافسات المجموعة الأولى، تلقى مرماه هدف المباراة الوحيد، بتوقيع المدافع خوسي ماريا خيمينيز، في الدقيقة 89، أي قبل دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي.

المنتخب المغربي هو الآخر لم يكن أفضل حالا ولا حظا، ففي اللقاء مع المنتخب الإيراني، يوم 16 حزيران/مايو، تلقى مرماه هدفا من "نيران صديقة" في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، 95، إذا سجل اللاعب البديل، عزيز بوهدوز رأسية في مرمى فريقه بالخطأ، عندما كان يحاول تشتيت كرة عرضية للمنتخب الإيراني.

آخر ضحايا "لعنة" الدقائق الأخيرة هو المنتخب التونسي. فبعد أداء بطولي من خط الدفاع أمام ضغط الهجوم الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، خطأ واحد كان كفيلا بتخييب آمال المنتخب، إذ سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدف الفوز لفريقه، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، 91، بعد استمرار التعادل بهدف لمثله لأكثر من 50 دقيقة.

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