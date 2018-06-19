نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله اليوم الثلاثاء إن 30 ألف سوري سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة يوم الأحد بعدما حصلوا على الجنسية التركية.
رئيس الوزراء التركي: 30 ألف سوري سيشاركون في انتخابات تركيا بعد حصولهم على الجنسية
رئيس الوزراء التركي: 30 ألف سوري سيشاركون في انتخابات تركيا بعد حصولهم على الجنسية
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد منح الجنسية لآلاف اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا المجاورة. وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري.
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المصدر: رويترز