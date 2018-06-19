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روسيا

هدف صلاح يفك عقدة المصريين من مجدي عبد الغني

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هدف صلاح يفك عقدة المصريين من مجدي عبد الغني

صلاح بعد تسجيله هدف منتخبه الوحيد
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رويترز
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إنجاز طريف حققه النجم المصري، محمد صلاح، رغم خسارة منتخب بلاده بثلاثة أهداف لواحد، أمام المنتخب الروسي، مساء الثلاثاء.

ويتمثل الإنجاز في أن الهدف الذي سجله صلاح، عبر ركلة جزاء، أنهى "أسطورة" لاعب منتخب مصر السابق، مجدي عبد الغني، الذي سجل هدف مصر الوحيد في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

وسجل عبد الغني في مباراة فريقه ضد المنتخب الهولندي من ضربة جزاء فأيضا، ومن حينها، يذكر اللاعب السابق المصريين بهذا "الإنجاز التاريخي"، حتى تحولت عبارته "أوعى أي حدث ينسيكم غوني في كأس العالم" إلى طرفة يتناقلها الناس.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة الحالية لكأس العالم بعد غياب دام لمدة 28 عاما. واستهل مشواره بخسارة أمام منتخب أوروغواي بهدف لصفر. فيما يعتبر، نظيريا، أول المنتخبات المودعة للمونديال بخسارته أمام المنتخب المضيف.