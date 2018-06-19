الأمريكيون يملكون 46% من الأسلحة التي يحوزها المدنيون في العالم

أفادت دراسة قام بها مشروع "مسح الأسلحة الصغيرة" بأن الأمريكيين الذين يشكلون أربعة بالمئة من سكان العالم يملكون نحو 46 بالمئة من قطع الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم والذي بلغ 857 مليون قطعة بنهاية العام 2017.
وكشف المشروع البحثي المستقل في الدراسة التي نشر نتائجها اليوم أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح حول العالم يملك المدنيون 85 بالمئة منها، بينما تملك الجيوش ووكالات إنفاذ القانون النسبة المتبقية.
وأُعلنت نتائج الدراسة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وكشفت النتائج أنه بحلول نهاية العام الماضي صار هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة، يليها اليمن حيث لكل 100 شخص نحو 53 قطعة سلاح.
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وزاد عدد الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم من 650 مليوناً عام 2006 إلى 857 مليوناً في 2017.
وأوضح القائمون على الدراسة أن بيانات تسجيل أسلحة المدنيين متاحة في 133 دولة ومنطقة غير أن 28 دولة فقط أفصحت عن معلومات تتعلق بمخزون أسلحة الجيش ووكالات إنفاذ القانون لديها.
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