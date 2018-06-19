تغريم أبل 5.7 مليون يورو بسبب إقفال أجهزة أيفون

قضت محكمة أسترالية، اليوم الثلاثاء، بتغريم العملاق الأميركي أبّل بمبلغ قدره تسعة ملايين دولارات أسترالية (5.7 مليون يورو) بعد اتهامه بإقفال بعض أجهزة أيفون بشكل نهائي.
وقالت لجنة حماية التنافسية والمستهلك الأسترالية إن الشركة عرضت برنامجاً للتحميل على أصحاب الهواتف التي تعرّضت شاشاتها للكسر فيما قبل، وتمّ تصليحها من طرف ثالث، غير شركة أبّل.
وأوضحت اللجنة أن تحميل البرنامج المعروض من قبل الشركة، أدّى إلى إيقاف مئات الهواتف الذكية والألواح عن العمل بشكل قسري، حيث لم يعد بإمكان المستهلك إعادة تشغيلها.
وأعلنت المحكمة الأسترالية الفدرالية أنّ شركة أبّل خرقت قانون حماية المستهلك عبر إعلام 275 مستهلكا بعدم إمكانية استعادة هواتفهم المقفلة لأنّ عملية تصليحها سابقاً تمّت مع طرف ثالث.
ودعت المحكمة الشركات العالمية العاملة في أستراليا إلى أن تكون سياساتها متوافقة مع قانون حماية المستهلك الأسترالي مهددة بأن الشركات ستواجه عقوبات من لجنة حماية التنافسية والمستهلك في حال عدم تطبيقها القانون.
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وقال أحد المتحدثين باسم أبّل في أستراليا إن الشركة في محادثات بناءة مع اللجنة من دون أن يعلّق على الغرامة. بدورها صرّحت اللجنة بأن الشركة الأميركية اتصلت بنحو خمسة آلاف مستهلك شاهدوا على شاشات هواتفهم الكلمة Error53 بهدف تقديم التعويضات لهم.