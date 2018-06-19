برشلونة منزعج من لاعبه بيكيه بسبب غريزمان

قال جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء 19 يونيو / حزيران إن النادي مصدوم ومنزعج من اشتراك لاعبه جيرار بيكيه في إنتاج فيلم وثائقي تلفزيوني يكشف فيه أنطوان غريزمان عن رفض الانتقال لبرشلونة للبقاء في أتليتيكو مدريد.
ووقع غريزمان على عقد جديد مع أتليتيكو يوم الاثنين ليستمر بصفوفه حتى 2023 بعدما أعلن عن رفض الانضمام لبرشلونة في فيلم وثائقي بعنوان "القرار" من إنتاج شركة كوزموس التي يمتلكها بيكيه.
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وقال ميستري خلال مراسم تقديم إيريك أبيدال كمدير رياضي جديد لبرشلونة "مشاركة بيكيه في الفيلم الوثائقي أصابت النادي والجماهير بدهشة وانزعاج".
وأضاف "نحترم قرار غريزمان بتجديد عقده مع أتليتيكو لكننا نأسف لأن أعضاء النادي شعروا بخيبة أمل بسبب طريقة إعلان القرار النهائي.
"نتحدث إلى بيكيه داخليا ولن نصدر المزيد من التعليقات بشكل علني".