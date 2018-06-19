كوبر يكشف عن أقوى أسلحته في مبارته مع روسيا

قبل ساعات من المباراة التي ستجمع المنتخب المصري بنظيره الروسي في إطار مونديال 2018، أكد هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري أنّ محمد صلاح جزء أساسي من الفريق المصري لكرة القدم، ولديه قدرة ومهارة كبيرتين أثبتهما مع نادي ليفربول. وأضاف كوبر أنّ المنتخب المصري بإمكانه الاعتماد على محمد صلاح لأنه "سلاح" مهم في الهجوم وعندما يغيب عن الفريق، فالكلّ يشعر بغيابه.

وعن غياب محمد صلاح عن مباراة مصر ضدّ الأوروغواي، أشار كوبر إلى أن صلاح كان جاهزا لمواجهة الأوروغواي، ولكن الجهاز الفني فضل تأجيل مشاركته حيث سيخضع لفحص طبي أخير.

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وأوضح كوبر أنّه لا يوجد لاعب واحد في الملعب، لذا لا يمكن للفريق الروسي التركيز على محمد صلاح بمفرده وتجاهل بقية اللاعبين، مضيفا أنّ الفريق الروسي سيواجه منتخبا قويا، مضيفا أنه لا يشعر بأي قلق لأن منتخب مصر لم يسجل أهداف منذ عدة مباريات وأن هناك المنتخب المصري يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، إضافة إلى الرغبة في الفوز.

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وأشاد كوبر بمحمد صلاح الذي اعتبره حاليا من أفضل 10 لاعبين في العالم، وأنه لاعب متواضع للغاية ويلعب بروح الفريق، وأنه قيمة مضافة للمنتخب المصري حيث أثبت ذلك في روما وليفربول وعلى مستوى الفريق المصري.