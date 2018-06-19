المصريون والروس يقرون: محمد صلاح هو كلمة السر في مواجهة اليوم

في سان بطرسبورغ آلاف المشجعين الروس والمصريين يجوبون الشوارع اليوم 19 يونيو / حزيران، قبيل بدء المباراة بين الفريقين، المباراة الأولى التي سيشارك فيها اللاعب محمد صلاح، بعد تغيبه عن مباراة الأوروغواي، ويبدو أن صلاح هو محور الحدث عند الطرفين، فالمصريون ينتظرون مشاركته لتعويض ما فاتهم، والروس يخشونه نظرا لصيته الذي ذاع بعد لعبه لصالح نادي ليفربول.
آندري شفيتن أحد مشجعي الفريق الروسي قال:"نحن مستعدون للفوز، نتوق لنصرنا الثاني، الشيء الوحيد المتيقنين منه هو فوزنا".
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آنا روميانتسيفا مشجعة روسية أخرى أقرت بأن محمد صلاح لاعب محترف، وأنه نقطة لصالح الفريق المصري وأنه لاعب يحسب له حساب، وقالت:"الجميع يخافونه، لكننا لن نخشاه".
المشجع المصري يوسف ناصر تفاءل بنتائج المباراة اليوم، فبالرغم من فوز روسيا على السعودية وهو ما زاد من ثقة المنتخب الروسي، إلا أن محمد صلاح على حد تعبيره سيغير النتائج.