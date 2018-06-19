ذكر تلفزيون المسيرة ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اللذان يديرهما الحوثيون اليوم الثلاثاء أن الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران قالت إنها أطلقت صاروخا على منشأة لشركة أرامكو النفطية في منطقة عسير بجنوب السعودية.
الحوثيون يقولون إنهم أطلقوا صاروخاً على منشأة لأرامكو في السعودية
الحوثيون يقولون إنهم أطلقوا صاروخاً على منشأة لأرامكو في السعودية
ولم يصدر حتى الآن تعليق من أرامكو أو مسؤولين سعوديين.
وأطلق الحوثيون العديد من الصواريخ على مدن سعودية في الشهور القليلة الماضية اعترضت الدفاعات الجوية السعودية معظمها.
رد فعل السعودية
من جهتها أرامكو السعودية قالت إن منشآتها آمنة وتعمل بشكل طبيعي بعد تقرير عن إطلاق حركة الحوثي صاروخا على عسير جنوب المملكة.
وقال مسؤول بالشركة لرويترز "منشآتنا آمنة وتعمل بشكل طبيعي".
ولم يرد تعليق من الحكومة السعودية على التقرير الخاص بالصاروخ والذي نشرته وسائل الإعلام التابعة للحوثيين.