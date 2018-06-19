إيطاليا تريد من فرونتكس الانتقال إلى دول العبور وليس إنقاذ المهاجرين

قال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي إن بلاده تريد من وكالة الحدود الأوروبية عدم السماح للمهاجرين بالإبحار، من الدول التي يتوقفون فيها بشكل مؤقت بدلا من ممارسة نشاطها في البحر المتوسط.

وتأتي تصريحات تونينلي في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الشعبوية الجديدة بإغلاق موانيها أمام سفن إنقاذ، اضطرت إحداها لإنزال أكثر من 600 مهاجر في إسبانيا في مطلع الأسبوع، وفي الوقت الذي تصدرت فيه من جديد قضية الهجرة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.