غزة وعملية السلام في اجتماع كوشنر والملك عبد الله الثاني

أعلن البيت الأبيض عن لقاء جرى بين جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثلاثاء 19 يونيو / حزيران، حيث بحثا الوضع الإنساني في غزة ومساعي إدارة ترامب لإحلال السلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وعُقد الاجتماع الذي شارك فيه أيضا المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات بعد يوم من لقاء ثنائي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول دفع مساعي السلام في المنطقة.
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