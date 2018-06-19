محكمة العدل الأوروبية تطالب مارين لوبان بدفع 300 ألف يورو إلى البرلمان

أكدت محكمة العدل الأوروبية ان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان يتوجب عليها دفع مبلغ يقدر بنحو 300 ألف يورو للبرلمان الأوروبي، بسبب توظيف لوبان المشبوه للمساعدة في البرلمان الأوروبي كاترين غريسيه، عندما كانت لوبان نائبة أوروبية من 2009 إلى 2017.
وقد رفضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ طلب رئيسة التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا)، إلغاء قرار إعادة هذا المبلغ الذي اتخذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2016. أما لوبان فقالت إن الرفض كان بسبب إجرائي، وإنه ستطلب استئناف الحكم في الآجال المطلوبة، أي في ظرف شهرين.
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وأشارت المحكمة على أن مارين لوبان لم تثبت أن مساعدتها كانت تقوم بمهام فعلية لفائدتها، ولم تقدم ما يثبت قيامها بنشاط معين بعنوان المساعدة البرلمانية، وهو ما اعترفت به مارين خلال الجلسة.
إلى ذلك يطالب البرلمان الأوروبي أيضا بأن تدفع لوبان 40 ألف يورو في قضية أخرى، ستحكم في شأنها محكمة العدل الأوروبية.
وكان أعضاء حزب مارين لوبان غيروا اسمه إلى "حزب التجمع الوطني" في محاولة للنأي بنفسه عن سمعة لدى كثير من الناخبين، بأنه حزب عنصري ومعاد للسامية، وفي مسعى لتسهيل التحالف مع أحزاب أخرى.