محكمة العدل الأوروبية تطالب مارين لوبان بدفع 300 ألف يورو إلى البرلمان

أكدت محكمة العدل الأوروبية ان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان يتوجب عليها دفع مبلغ يقدر بنحو 300 ألف يورو للبرلمان الأوروبي، بسبب توظيف لوبان المشبوه للمساعدة في البرلمان الأوروبي كاترين غريسيه، عندما كانت لوبان نائبة أوروبية من 2009 إلى 2017.

وقد رفضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ طلب رئيسة التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا)، إلغاء قرار إعادة هذا المبلغ الذي اتخذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2016. أما لوبان فقالت إن الرفض كان بسبب إجرائي، وإنه ستطلب استئناف الحكم في الآجال المطلوبة، أي في ظرف شهرين.