وصل سعر مخطوط يعود تاريخه إلى القرون الوسطى في مزاد علني إلى نحو 4.29 ملايين يورو، بما يعادل أربعة أضعاف قيمته.
مخطوطة قروسطية تجلب أكثر من 4 مليون يورو في مزاد فرنسي
مخطوطة قروسطية تجلب أكثر من 4 مليون يورو في مزاد فرنسي
فقد قيم سعر "كتاب بيتو للزمن" في مزاد باريس بسعر يقدر بين 700 الف و900 ألف يورو. هذا الكتاب كتب ووشح بالصور منذ أكثر من 500 سنة، أي في حدود سنة 1495، وكان سعر المخطوط يعتبر الأعلى من نوعه، بين المخطوطات التي تعود إلى القرون الوسطى وعصر النهضة.
وقد كتب المخطوط باللغة اللاتينية ورسمت 16 صورة من صوره الدائرية بماء الذهب، بيد الرسام الفرنسي جون بواييه في مدينة تور، وكان المخطوط مخصصا على الأرجح لأحد أفراد الأسرة الملكية على الأرجح، أو إلى أحد الوجوه الدينية في ذلك الوقت.
وكان هذا المزاد الأول من بين سبعة مزادات أخرى ستجرى حتى 20 من الشهر الحالي. وينتظر أن يتم بيع 942 مخطوطا خلال اليومين المقبلين، في محاولة لتصفية 130 ألف مجموعة من الأعمال الفنية والأدبية، عن طريق شركة أستروفيل الفرنسية.
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