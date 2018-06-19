دوتيرتي: عائلات ضحايا الحرب على المخدرات لن تحصل على العدالة

صرح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مؤخرا أنّ عائلات الأشخاص الذين قتلوا في الحرب المثيرة للجدل، التي تشنها القوات الحكومية على المخدرات لن تحصل على "العدالة"، مجددا رفضه لدعوات الجماعات الحقوقية التي طالبت الحكومة بتعويضات عن آلاف الوفيات.

الفلبين شهدت مقتل 4200 شخصا يشتبه بهم في الانتماء إلى شبكات تجارة المخدرات على أيدي الشرطة في الحملة التي أطلقها الرئيس رودريغو دوتيرتي لمكافحة المخدرات منذ يونيو-حزيران من العام 2016، بالإضافة إلى مقتل آلاف آخرين من قبل مسلحين مجهولين وصفتهم السلطات بأنهم من أعضاء جماعات الأمن، أو أعضاء عصابات منافسة.

وتؤكد الجماعات التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أنّ بعض عمليات القتل كانت ممنهجة وبعض عمليات الإعدام تمّت دون محاكمة.