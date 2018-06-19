الرئيس الصيني يشيد باجتماع كيم وترامب

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوم الثلاثاء 19 يونيو / حزيران مشيرا إلى النتيجة "الإيجابية" لاجتماع القمة التاريخي الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووعد بصداقة متينة.

وتعد هذه ثالث زيارة يقوم بها كيم للصين هذا العام وتأتي بعد أسبوع واحد من اجتماعه مع ترامب في سنغافورة. وقال شي لدى اجتماعه بكيم إن الصين مستعدة لمواصلة القيام بدور إيجابي لتشجيع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وزيارة كيم هي الأحدث في سلسلة اتصالات دبلوماسية، وعلى عكس زيارتيه السابقتين للصين أعلنت الحكومة عن الزيارة وهو ما زال موجود هناك وليس بعد مغادرته.