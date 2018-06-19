وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى بكين، في زيارة تستغرق يومين، حسبما أعلنت وسائل إعلام صينية.
كيم في الصين لإطلاع شي جين بينغ على مضمون الاتفاق النووي مع ترامب
كيم في الصين لإطلاع شي جين بينغ على مضمون الاتفاق النووي مع ترامب
وتأتي بعد أسبوع من قمة غير مسبوقة جمعت كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سنغافورة.
وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لكيم إلى الصين، والأولى هذا العام.
حيث من المرجح أن يطلع الزعيم الكوري الرئيس الصيني شي جين بينغ، على نتائج اتفاقية نزع السلاح النووي.
ووافق ترامب على العمل مع كيم باتجاه نزع السلاح النووي بالكامل لشبه الجزيرة الكورية، متعهداً بتزويد نظام كوريا الشمالية بضمانات أمنية. كما أعلنت كوريا الجنوبية والبنتاغون أنهما سيوقفان التدريبات العسكرية المشتركة، الأمر الذي لطالما كان يقلق بيونغ يانغ.
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وفي خطوة غير معتادة، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية زيارة كيم وقالت إنه سيبقى ليومين. بعد أن كانت في السابق تؤكد الزيارة فقط، بعد مغادرة كيم البلاد. دون إعطاء مزيد من التفصيلات.
وشُددت الإجراءات الامنية صباح الثلاثاء في مطار بكين، حيث منعت الشرطة شبه العسكرية الصحفيين من التقاط صور.
وشوهد موكب كبير يضم سيارات وحافلات صغيرة ودراجات نارية وسيارة ليموزين ذات شارة ذهبية، تغادر المطار.
وكانت الطرق القريبة من دياويوتاي مقر الضيافة، مغلقة صباح الثلاثاء، وشوهد موكب السيارات مع النرافقين والدراجات النارية متجها إلى المجمع.