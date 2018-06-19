تنبأ القط آخيل الشهير بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
القط آخيل يقول كلمته بشان هوية الفائر في المباراة بين مصر وروسيا
القط آخيل يقول كلمته بشان هوية الفائر في المباراة بين مصر وروسيا
وكانت روسيا قد افتتحت المونديال بتحقيق فوز ساحق على السعودية، حيث تغلّبت عليها بخماسية نظيفة، فيما خسرت مصر مواجهتها الأولى ضدّ الأوروغواي بعد أن تلّقت شباكها هدفاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة.
وأمام عدسات الصحافة، وفي ظلّ منحوتة أسد عملاقة في متحف الإرميتاج الشهير في مدينة سانت بطرسبورغ، تقدّم القط آخيل من الصحن الروسي وأكل منه.
وشاهد الحاضرون القط يلتهم الصحن الذي علاه علم روسيا قبل سماع ضحك في المكان بسبب انتقاله إلى الجهة المقابلة من الطاولة والبدء بالأكل من الصحن المصري.
وعلى الرغم من رغبة آخيل في تذوّق الطبق المصري، إلا أن القيّمين عليه اعتمدوا خياره الأول، أي روسيا، كفائز في مباراة اليوم.
وكان النجم المصري، محمد صلاح، قد نشر فيديو على حسابه على موقع انستاغرام، أكّد فيه استعداده لمباراة روسيا ومصر.
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وتعدّ مباراة اليوم مصيرية بالنسبة إلى الفريقين، خصوصاً وأنها قد تحدد هوية الفريق الذي قد يرافق الأوروغواي إلى الدور المقبل، إذ يتفق الجميع على أن منتخب الأوروغواي سيتصدر المجموعة نظراً لمستواه.
يذكر أن مصر تخوض المونديال ضمن المجموعة الأولى وفيها كلّ من روسيا والسعودية والأوروغواي.