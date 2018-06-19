بروفايل: تيمور غطلاس..من فن الرقص إلى عالم المال والأعمال

بروفايل.. زاوية بموقع يورونيوز-عربية، تسلط الضوء على شخصيات عربية أو مسلمة أو غيرها وتقيم بأوروبا و بشكل خاص ببلجيكا. عبر هذا الركن نحاول كشف ما يحدثه أفراد الجاليات الأجنبية من تأثير بأوروبا سواء على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. هذه الزاوية تهتم أيضا بالهيئات والمؤسسات أو المراكز ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالشؤون العربية او ما يتعلق بالشرق الأوسط وكيف تسهم برؤاها و تطلعاتها في أن تكون قيمة مضافة في أوروبا عبر الاهتمام بالجوانب الإيجابية لما يمكن أن تقدمه الجاليات المقيمة ببلجيكا للمجتمع الأوروبي.

عيسى بوقانون-يورونيوز-بروكسل

نستضيف اليوم. تيمور غطلاس..فنان و رجل أعمال تركي مقيم ببروكسل.وقد نشأ تيمور غطلاس في تركيا لأم يونانية و أب كردي ، وهاجر إلى بلجيكا في ستينيات القرن الماضي.درس تيمور بالمعهد العالي للموسيقى بالعاصمة البلجيكية بروكسل ثم تخصص في تصميم فن الرقص.قبل ان يسافر بعدها إلى دول عدة بأميركا بشكل خاص ويمتهن هذا الصنف من الفن.ثم عاد أدراجه صوب بلجيكا في 1990 ليبدأ رحلته الشاقة في عالم المال و الأعمال.

وبفضل الفن، أصبح تيمور غطلاس،رجل أعمال في مجال العقارات و تسيير الفنادق. وسألنا ضيفنا عن مدى التأثير الذي يحدثه بشخصيته ومهنته في ترقية اندماج جاليته التركية وكذا الكردية في كنف المجتمع البلجيكي؟

تيمور غطلاس..فنان و رجل أعمال تركي مقيم ببروكسل.

فقال لنا إننا جميعنا مهاجرون في هذا العالم،ولا يوجد برأيه بليجيكي أو أميركي أو جزائري أو حتى مغربي خالص،وأضاف متحدثنا "ينبغي احترام الأصول الاثنية للأفراد و الجاليات أيضا".ويرى أنه "من الاهمية بمكان امتلاك القدرة و المؤهلات التي تسمح بالتعامل مع ثقافتين اثنتين، أقصد هنا ثقافة أوروبية و أخرى غير أوروبية، الطريق طويل و صعب لكن النتائج لا محالة مثمرة للغاية".