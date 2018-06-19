تم استبدال التمثال المثير للسخرية لكريستيانو رونالدو، في مطار ماديرا مسقط رأسه، بنسخة جديدة تشبه إلى حد كبير نجم كرة القدم، بناء على طلب العائلة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البرتغالية.
مستغلاً غيابه في المونديال مطار ماديرا يستبدل تمثال رونالدو
مستغلاً غيابه في المونديال مطار ماديرا يستبدل تمثال رونالدو
وقد تمت عملية الاستبدال في سرية تامة، صباح الجمعة 15 تموز يونيو، ودون أي دعوة لوسائل الإعلام، قبيل مباراة البرتغال ضد إسبانيا، في مونديال روسيا 2018. والتي تألق فيها رونالدو مسجلاً ثلاثة أهداف.
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وكان التمثال الأصلي الذي نحته الفنان المحلي إيمانويل سانتوس من مادة البرونز، لصالح مطار مادير الذي يحمل إسم رونالدو، ويظهر في لقطات الفيديو المرفقة، موضع الكثير من السخرية، وهو ما عبر عنه الفنان بحزن، ومع ذلك تم تكليفه سانتوس بالنسخة الجديدة.