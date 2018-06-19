شاهد: أبطال في حل مكعب "روبيك" يتنافسون بلندن لمعرفة الأسرع
حل مكعب روبيك هو تحد يحاول كثيرون خوض غماره، ويفشلون، لكن بالنسبة لخبراء اللعب، ليس التحد في النجاح بل في تحديد الأسرع!
بطولة ريد بول روبيك في لندن، التي أقيمت يوم السبت 16 حزيران يونيو، ضمت متنافسين عيونهم على نهائيات بطولة العالم في بوسطن في وقت لاحق من هذا العام.
ومرت أربعة عقود كعلى اختراع لعبة اللغز الشهيرة من قبل النحات وأستاذ العمارة المجري، إرنو روبيك.
وكان روبيك، هو الآخر في الاحتفال بالفائزين ويشرح كيف أن "المكعب هو لغة أقل".
من المقرر أن تقام بطولة العالم في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر - مع جائزة قدرها 30000 دولار أمريكي.