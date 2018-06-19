ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء يوم الاثنين أن هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) ستحقق في واقعة لطائرة تابعة لشركة روسيا للطيران كانت تقل منتخب السعودية لكرة القدم إلى روستوف-أون-دون من أجل خوض مباراة في كأس العالم ضد أوروجواي يوم الأربعاء.
روسيا تحقق في واقعة اندلاع حريق في أحد محركات طائرة تقل المنتخب السعودي
روسيا تحقق في واقعة اندلاع حريق في أحد محركات طائرة تقل المنتخب السعودي
وقالت انترفاكس، نقلا عن روسافياتسيا، إن أثناء هبوط الطائرة اندلع حريق بسيط في أحد محركاتها لكنها هبطت بسلام باستخدام محركين ولم يكن هناك أي تهديد لسلامة الركاب.
ونقلت انترفاكس عن متحدث باسم روسافياتسيا قوله "ستحقق روسافياتسيا في أسباب الواقعة مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركة التي طورت وأنتجت المحرك".
وكان الاتحاد السعودي قد نشر تغريدة أمس الأثنين يطمأن فيها الجماهير السعودية على سلامة المنتخب ووصوله إلى مدينة روستوف اون دون الروسية لمواجهة منتخب أوروغواي.
وانتشرت على وسائل التوصل الاجتماعي لقطات مصورة للحظة اندلاع الحريق في أحد محركات الطائرة التي كانت تقل المنتخب السعودي.
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المصدر: رويترز