أبلغت مصادر عسكرية يمنية في التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين وساكن رويترز بأن التحالف دخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني اليوم الثلاثاء.
تحالف تقوده السعودية يدخل مجمع ميناء الحديدة اليمني
تحالف تقوده السعودية يدخل مجمع ميناء الحديدة اليمني
وقال مصدر عسكري يمني "اقتحموا المطار". وذكر ساكن أن القوات اقتحمت المطار بعد معارك ضارية في وقت مبكر من صباح اليوم بين قوات التحالف والمقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على المدينة.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، قد قال في وقت سابق إن سيطرة قوات التحالف على مطار الحديدة باتت وشيكة.
للمزيد على يورونيوز:
- أنور قرقاش: العملية العسكرية في اليمن تراعي التحديات الإنسانية
- الإمارات تأمل بأن تقنع الأمم المتحدة الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة
المصدر: رويترز