شاهد: المرأة السعودية تستعد " لليوم التاريخي" لقيادة السيارة في المملكة

أيام معدودة باتت تفصل المرأة السعودية عن التمتع بحق القيادة الذي كانت محرومة منه، حيث سيُسمح رسمياً للنساء بقيادة السيارات في المملكة ابتداء من تاريخ 24 حزيران/ يونيو الجاري.
وفي هذا السياق أطلقت شركة النفط " أرامكو" مبادرة لتعليم النساء الموظفات وعائلاتهن القيادة في أكاديمية تعليم القيادة في ظهران.
وتشكل النساء خمسة بالمئة من موظفي أرامكو، أي ما يقارب 3000 موظفة. وقد التحق حتى الآن أكثر من 200 امرأة بدروس الأكاديمية مع توقعات بارتفاع العدد في المستقبل.
ويصنف البعض خطوة أرامكو تحت الدعم للثورة الاجتماعية التي تجتاح المملكة. وسبق ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الأمريكية تهدف إلى إطلاق برنامج تجاري واجتماعي متطور للمرأة السعودية.
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وكان الملك سلمان قد اصدر حكماً يقضي برفع حظر قيادة المرأة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد عقود من الرفض من قبل المحافظين في السعودية.
ويرى البعض أن ولي العهد محمد بن سلمان يمثل وجه الثورة الاجتماعية في المملكة . ويعوّل الشباب السعودي عليه في التغيير والحصول على حقوقهم بعد سنوات من سيطرة عقلية أصحاب القرار المسنين والتقليديين.
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