بلاتر يسافر إلى موسكو ويعتزم حضور مباراة المغرب والبرتغال

قال توماس رينغلي المتحدث باسم سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السابق والموقوف حالياً إنه سيسافر إلى موسكو يوم الثلاثاء.
وأضاف أن بلاتر يخطط لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إضافة إلى حضور مباراة المغرب مع البرتغال في كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الثانية في استاد لوجنيكي في موسكو.
وكان بلاتر على رأس الفيفا حين فازت روسيا بحق استضافة كأس العالم في 2010 متفوقة على إنجلترا وملفات أخرى.
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وعوقب بلاتر، الذي قاد الفيفا لمدة 17 عاماً، بالإيقاف لست سنوات بداعي انتهاك ميثاق أخلاقيات الفيفا وسط فضيحة فساد عصفت بالمنظمة الدولية في 2015.
ووجهت السلطات الأمريكية والسويسرية اتهامات للعديد من مسؤولي الفيفا لكن بلاتر نفسه لم توجه له اتهامات وينفي ارتكاب أية مخالفات.
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وحضور بلاتر لكأس العالم قد يجعله في مكان واحد مع خليفته جياني إنفانتينو الذي يسعى لتجاوز آثار فضيحة الفساد التي ضربت المنظمة.
وكان بلاتر قد قال في آذار/مارس الماضي إنه تلقى دعوة من بوتين لحضور كأس العالم وأنه "يتشرف" بقبول الدعوة.
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