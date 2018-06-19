أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم قفز إلى 68.5 مليون شخص العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً جديداً للعام الخامس على التوالي.
عدد اللاجئين في العالم يقفز إلى 68.5 مليون لاجئ
عدد اللاجئين في العالم يقفز إلى 68.5 مليون لاجئ
وارتفع العدد بنسبة 4.6% في عام 2017 مقارنة بالعام السابق له.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن اللاجئين الذين فروا من بلادهم هربا من النزاعات والقمع، يشكلون 24.5 مليون شخص من أصل 68.5 مليون نازح، أي بزيادة 2.9 مليون بالمقارنة مع 2016".
ورأى غراندي "أن الفكرة السائدة في العديد من البلدان، هي أن أزمة اللاجئين هي أزمة العالم الغني. لكنها ليست كذلك". وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف قبل إصدار تقرير "اتجاهات عالمية" السنوي للمفوضية، أن ما يقدر بـ85% من اللاجئين حول العالم، البالغ عددهم 68.5 مليون شخص، قد لجؤوا إلى بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل.
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وبحسب بيانات المفوضية، فإن الدول الرئيسية المستضيفة للاجئين في عام 2017، كانت تركيا وباكستان وأوغندا ولبنان وإيران ثم ألمانيا.
وفيما يتعلق باللاجئين، فإن خمسهم تقريباً من الفلسطينيين، أما الباقون، فغالبيتهم من 5 دول فقط هي سوريا وأفغانستان والصومال جنوب السودان وبورما.
وأظهرت البيانات أن نحو 70% من اللاجئين في العالم فروا من هذه البلدان الخمسة.
وقال غراندي إن هذا يعني أن تدفق اللاجئين يمكن أن يتباطأ إلى حد كبير إذا تم إيجاد حل لبعض الحروب والأزمات في هذه البلدان.
وأضاف: "لكننا لم نر أي تقدم جوهري في صنع السلام أو بناء السلام في أي من هذه الدول".
وكشفت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، وهو ما يشكل رقما قياسيا منذ بدء النزاع قبل 7 أعوام.