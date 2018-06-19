أمريكي يصور 11 ألف أسترالي عارياً

فنان أمريكي سيقوم بتصوير الآلاف من العراة في عمل فني بأستراليا
يستعد أكثر من 11 ألف استرالي للتعري من ملابسهم، من أجل التقاط المصور الأمريكي سبنسر تونيك لقطات جماعية لهم بعد أن قررت سلسلة متاجر وول ورثز العملاقة للبيع بالتجزئة في استراليا السماح بمضي عملية التصوير قدماً في مرأب للسيارات على سطح بناء يقع في إحدى ضواحي مدينة ملبورن.
وقال جون لوتون مدير مؤسسة بروفوكير فيستيفال أوف ذا آرتس التي تنظم هذه المناسبة "إننا سعداء جداُ". وكان تونك قد قام بتصوير آلاف الرعاة في لقطات جماعية في شتى أنحاء العالم من بوغوتا إلى فيينا.
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واشتهر الفنان المقيم بنيويورك بصوره التي يقدم فيها حشوداً عارية وسط مناطق شهيرة في أنحاء العالم، وكان 18 ألف شخص قد تجردوا من ملابسهم في مكسيكو سيتي عام 2018 في قلب ميدان زوكالوا، كي يصورهم تونيك، كما سبق له أن التقط صوراً في ملبورن لـ 4000 متطوع، غطوا مساحة من ضفة النهر في المدينة.
ويعد التقاط الصورة الفوتوغرافية لمجاميع العراة جزءاً من مهرجان "تشابل ستريت بروفوكير" للفنون المقام في عاصمة ولاية فكتوريا الأسترالية.
لكن سلسلة متاجر وول وورثز الاسترالية، رفضت السماح له بدخول مرأب للسيارات في ضاحية براهران الراقية في مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا، بسبب تخوفها من نفور زبائنها من المشهد.
وبعد أن وافق منظمو هذه المناسبة على نقلها من ساعات التسوق المزدحمة في نهاية الأسبوع إلى صباح الاثنين الذي يتسم بالهدوء وافقت وول ورثز على تنظيم هذا الحدث في التاسع من تموز يوليو.
وحسب تقارير إعلامية فإن منظمي المهرجان، أشاروا إلى "رغبتهم في أن يكونوا مرنين في مسألة تاريخ العرض وتوقيته، لضمان ألا يتسبب إعداد العمل وتصويره بأي إزعاج للزبائن خلال فترة الشراء المزدحمة في عطلة نهاية الأسبوع".