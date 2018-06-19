ترامب عن الهجرة: أنظروا ما يحدث في أوروبا ولن نسمح بتحول أمريكا إلى مخيم للمهاجرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه لن يسمح بأن تتحول الولايات المتحدة إلى "مخيم للمهاجرين" في الوقت الذي تواجه فيه إدارته انتقادات شديدة بسبب فصل الأطفال عن آبائهم على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وتواجه إدارة ترامب انتقادات شديدة من أعضاء في الحزب الديمقراطي وبعض الأعضاء في حزبه الجمهوري بسبب فصل ما يقرب من 2000 طفل عن آبائهم على الحدود في الفترة بين منتصف أبريل نيسان ونهاية مايو أيار. ويقول الأطباء إن هذا الإجراء قد يصيب الأطفال بصدمة مزمنة.

وقال ترامب في البيت الأبيض "لن تكون الولايات المتحدة مخيما للمهاجرين... أو اللاجئين. لن تكون كذلك أبدا. ترون ما يحدث في أوروبا ومناطق أخرى. لن نسمح بحدوث ذلك للولايات المتحدة. ليس في عهدي".

وكان ترامب قال على تويتر إن على الناس أن تشعر بالقلق من التغير الثقافي الذي أحدثه المهاجرون في أوروبا. وحمل ترامب اليوم الاثنين المهاجرين في أوروبا مسؤولية ما وصفه، على نحو غير دقيق، بأنه ارتفاع في معدلات الجريمة في ألمانيا.

وقال ترامب على تويتر "الشعب الألماني ينقلب على قيادته، فالهجرة تهز التحالف الحاكم الذي يعاني من الضعف في الاساس... الجريمة في ألمانيا في تزايد. لقد ارتُكب خطأ فادح في جميع أنحاء أوروبا بالسماح بدخول ملايين الناس الذين غيروا الثقافة بقوة وعنف!"

وتدخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قائلا إنه ينبغي عدم تعريض أطفال اللاجئين والمهاجرين "للصدمة بفصلهم عن آبائهم".

وفي جنيف طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إدارة ترامب بالتوقف عن سياسة فصل الأطفال بالقوة عن آبائهم واصفا إياها بالسياسة "المجردة من الضمير".

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ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع أعضاء في مجلس النواب من حزبه الجمهوري غدا الثلاثاء تزامنا مع استعدادهم للتصويت على مشروعي قانون بشأن المهاجرين.

ويهدف أحد المشروعين إلى إنهاء سياسة فصل الأطفال عن آبائهم وتمويل بناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك وتوفير أشكال من الحماية القانونية لبعض المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا.

وعلى عكس زعم ترامب تراجعت الجريمة بشكل كبير في ألمانيا، فقد ذكرت وزارة الداخلية الشهر الماضي أن إجمالي عدد الجرائم التي ارتكبت في البلاد في 2017 بلغ 5.76 مليون، وهو أقل عدد منذ عام 1992، مما أدى إلى أدنى معدل للجريمة في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

ووصل أكثر من 1.6 مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين الهاربين من الحروب في الشرق الأوسط، إلى ألمانيا منذ عام 2014.

المصدر: رويترز