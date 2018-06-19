أكدت سلطات مقاطعة براورد الأمريكية، مقتل مغني الراب الشهير جوسيه أونفروي الملقب باسم "إكس إكس إكس تينتيشن" في حادث إطلاق نار.
مقتل مغنيي الراب إكس إكس إكس تنتيشن وجيمي وبو في حادثي إطلاق نار
مقتل مغنيي الراب إكس إكس إكس تنتيشن وجيمي وبو في حادثي إطلاق نار
وأكد مكتب شريف مقاطعة براورد التابعة لولاية فلوريدا في تغريدة له على موقع تويتر: أن إطلاق النار جاء قبل الرابعة عصراً حين كان يغادر متجراً يدعى ريفا في شاطئ ديرفيلد، عندما اقترب منه المشتبهان، وأطلق واحد منهما على الأقل النار صوبه، مع إمكانية أن تكون الدوافع بقصد السرقة، وأضاف أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى. وبعد ذلك بوقت قصير، تبين للسلطات أن الضحية قد توفي.
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وحسب السلطات فإن أونفروي كان يهم بمغادرة متجر "ريفا موتورسبورتس" الواقع في ديرفيلد بيتش، شمالي ميامي، نحو الساعة الرابعة مساء. عندما اقترب منه مسلحان. وأطلق واحد منهما على الأقل النار عليه، قبل الفرار في سيارة دفع رباعي داكنة اللون.
عمره 20 عاماً فقط
ولد جوسيه أونفروي في 23 كانون الثاني يناير 1998، في بلانتيشن، التابعة لولاية فلوريد.
ولمع نجمه في العام الفائت، بعد أغنية "أنظر إلي" قام بتحميلها على برنامج "ساوند كلود"، وبعد بضعة أشهر، حصل على صفقة رعاية قياسية بقيمة 6 ملايين دولار. وفي شهر آذار مارس، أصدر أول ألبوم له. وجاء الإعلان عن وفاته في ديرفيلد بيتش في 18 حزيران يونيو 2018، متأثراً بحادث إطلاق النار.
وفي حادثة ثانية، ذكرت صحيفة (بيتسبرغ بوست-غازيت) ومحطات تلفزيونية محلية أن مغني الراب جيمي وبو توفي بعد إطلاق نار في مدينة بيتسبرغ. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.
وكانت الأنظار تتجه إلى وبو (21 عاما) بوصفه نجم صاعد في عالم الراب بالمدينة وتجاوز عدد مشاهدي أغنيته المصورة (إلم ستريت) على موقع يوتيوب عام 2016 ستة ملايين مشاهد.