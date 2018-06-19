الإمارات تحظر استيراد الطيور بأنواعها ومنتجاتها من روسيا

حظرت الإمارات استيراد الطيور الداجنة والبرية الحية فضلا عن لحومها ومنتجات اللحوم من روسيا بعد ظهور بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور هناك.
وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومقرها باريس، في ديسمبر كانون الأول إن بؤرة لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة (إتش5إن2) في مزرعة بمنطقة كوسترومسكايا في وسط روسيا أدت إلى إبادة 660 ألف طائر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان لوزارة البيئة قوله إن الحظر لا يشمل منتجات الدواجن المعالجة حراريا من لحوم وبيض.
القرار جاء بعد وصول تحذير من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وOIE من تفشي مرض أنفلونزا الطيور في مزرعة طيور في منطقة كورساكايا في روسيا.
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الشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية قال:"هذا يعكس مدى السعي لتطبيق استراتيجيتها، من ضمنها الأمن الغذائي والحد من وصول مسببات الأمراض، الوزارة تكافح مرض انفلونزا الطيور، والمخاطر المرتبطة بهذا المرض، بالإضافة إلى دعم الصحة العامة".
وللعلم فإن الإمارات تعمل على فحص صلاحية وجودة الأغذية التي تصلها، كما تقوم بإجراءات تدقيق حساسة للتأكد من نوعية المنتجات المستوردة، من خلال مجموعة من المعايير الصحية التي تعتمدها.