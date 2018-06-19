الشرطة البريطانية تحقق في سبب "انفجار صغير" بمحطة لقطارات الأنفاق في لندن

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تحقق في سبب "انفجار صغير" في محطة ساوثجيت لقطارات الأنفاق في شمال لندن وإنها تنصح الناس بتجنب المنطقة.
"إننا نحاول من خلال العمل الإعلامي ومن خلال قناة المواطن أن نتواصل مع المواطن البلجيكي ونحاول من خلال البرامج و الندوات التي نقدمها إنجاز الكثير من اللقاءات حتى يفهم المواطن البلجيكي ما هو دور الإسلام الحقيقي وما هي المناحي الإيجابية للتعايش السلمي ما بين المكوّنات المؤسّسة للمجتمع البلجيكي سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغيرهم"" الحسن هموش رئيس جمعية المواطن ابلجيكية
" إننا جميعنا مهاجرون في هذا العالم،ولا يوجد بليجيكي أو أميركي أو جزائري أو حتى مغربي خالص،ينبغي احترام الأصول الاثنية للأفراد و الجاليات أيضا..من الاهمية بمكان امتلاك القدرة و المؤهلات التي تسمح بالتعامل مع ثقافتين اثنتين، أقصد هنا ثقافة أوروبية و أخرى غير أوروبية،" تيمور غطلاس ..فنان و رجل أعمال تركي مقيم ببروكسل
"بلجيكا أعطتني كل شيء،وحين دخلت معترك السياسة كان طموحي هو أن أقدم له شيئا اعترافا بالجميل.لقد استقبلت بلجيكا والديّ قبل ما يقارب نصف قرن،وقدمت لوالدي كل الوسائل من أجل تربية أبنائهما، ومنح فرصة تعليمنا وعلاجنا." رشيد مضران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-بروكسل
""قمنا بإرساء سياسة تسمح باندماج الأفراد القادمين من مناطق تعرف معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا. لقد تجنبنا اعتماد مبدأ الحصص على أساس عرقي. وبدلا من ذلك،استندنا على فكرة الحصص القائمة على منطلقات جغرافية تمكّن كل من يبحثون عن فرص عمل ممن يقيمون في مكان معين الحصول على وظيفة" رشيد مضران وزير الشباب والرياضة-بروكسل
" لا توجد حرب ضد الإسلام و لكن النمسا تطبق بعض القوانين،أسوة بباقي الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوي هو من حزب يميني فيبدو أن الإجراءات ستكون اسرع من غيرها من البلدان الأوروبية." رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"الاتحاد الأوروبي ""يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"" رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"إننا نحاول من خلال العمل الإعلامي ومن خلال قناة المواطن أن نتواصل مع المواطن البلجيكي ونحاول من خلال البرامج و الندوات التي نقدمها إنجاز الكثير من اللقاءات حتى يفهم المواطن البلجيكي ما هو دور الإسلام الحقيقي وما هي المناحي الإيجابية للتعايش السلمي ما بين المكوّنات المؤسّسة للمجتمع البلجيكي سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغيرهم"" الحسن هموش رئيس جمعية المواطن ابلجيكية
" إننا جميعنا مهاجرون في هذا العالم،ولا يوجد بليجيكي أو أميركي أو جزائري أو حتى مغربي خالص،ينبغي احترام الأصول الاثنية للأفراد و الجاليات أيضا..من الاهمية بمكان امتلاك القدرة و المؤهلات التي تسمح بالتعامل مع ثقافتين اثنتين، أقصد هنا ثقافة أوروبية و أخرى غير أوروبية،" تيمور غطلاس ..فنان و رجل أعمال تركي مقيم ببروكسل
"بلجيكا أعطتني كل شيء،وحين دخلت معترك السياسة كان طموحي هو أن أقدم له شيئا اعترافا بالجميل.لقد استقبلت بلجيكا والديّ قبل ما يقارب نصف قرن،وقدمت لوالدي كل الوسائل من أجل تربية أبنائهما، ومنح فرصة تعليمنا وعلاجنا." رشيد مضران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-بروكسل
""قمنا بإرساء سياسة تسمح باندماج الأفراد القادمين من مناطق تعرف معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا. لقد تجنبنا اعتماد مبدأ الحصص على أساس عرقي. وبدلا من ذلك،استندنا على فكرة الحصص القائمة على منطلقات جغرافية تمكّن كل من يبحثون عن فرص عمل ممن يقيمون في مكان معين الحصول على وظيفة" رشيد مضران وزير الشباب والرياضة-بروكسل
" لا توجد حرب ضد الإسلام و لكن النمسا تطبق بعض القوانين،أسوة بباقي الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوي هو من حزب يميني فيبدو أن الإجراءات ستكون اسرع من غيرها من البلدان الأوروبية." رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"الاتحاد الأوروبي ""يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"" رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
الشرطة البريطانية تحقق في سبب "انفجار صغير" بمحطة لقطارات الأنفاق في لندن