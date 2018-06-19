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المملكة المتحدة

الشرطة البريطانية تحقق في سبب "انفجار صغير" بمحطة لقطارات الأنفاق في لندن

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الشرطة البريطانية تحقق في سبب "انفجار صغير" بمحطة لقطارات الأنفاق في لندن

الشرطة البريطانية تحقق في سبب "انفجار صغير" بمحطة لقطارات الأنفاق في لندن
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قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تحقق في سبب "انفجار صغير" في محطة ساوثجيت لقطارات الأنفاق في شمال لندن وإنها تنصح الناس بتجنب المنطقة.

وقالت شرطة لندن على تويتر "التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب انفجار صغير ". وأضافت "لسنا على علم بأي إصابات خطيرة".

الوكالات • رويترز