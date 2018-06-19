أمريكا ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان

قال مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز إن وزير الخارجية مايك بومبيو وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي سيعلنان يوم الثلاثاء 19 يونيو / حزيران انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

والولايات المتحدة حاليا في منتصف فترة عضوية مدتها ثلاث سنوات في المجلس، الذي يمثل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية بالأمم المتحدة، ولطالما هددت بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاحه. وتتهم واشنطن المجلس الذي مقره جنيف ويضم 47 عضوا بمناهضة إسرائيل.