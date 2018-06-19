النجوم المشاركة في مونديال روسيا على دمى الماتريوشكا
بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها روسيا ألهمت صانعي دمى الماتريوشكا الشهيرة في روسيا حيث صنعوا دمى تحمل وجوه نجوم كرة القدم المشاركين في المونديال.
وقد قام جورج شافلوكوف، وهو صاحب متجر لبيع الهدايا التذكارية الجورجية في مدينة سانت بطرسبرغ ، ببيع دمى الماتريوشكا بلمسة خاصة بكرة القدم أي دمى بوجوه المنتخبات المشاركة.
واعتبر جورج شافلوكوف أنّ صناع الدمى غابت عنهم فكرة صنع "عرائس كرة القدم" من الدول التي تقدم أكبر الطلبات في هذا المجال مثل الأوروغواي وبيرو.
الفكرة وإن كانت عادية بالنسبة للمنتخب الروسي الذي تعوّد على هذا الأمر، إلاّ أنها جديدة بالنسبة للمنتخبات المشاركة وللسياح الذين اكتشفوا الأمر لأول مرة.