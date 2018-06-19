مشجعون سينغاليون وبولنديون يجتاحون الساحة الحمراء
اجتاح مشجعو المنتخب البولندي لكرة القدم الساحة الحمراء في موسكو، مرددين الهتافات والأهازيج عشية لقاء منتخبهم مع نظيره السينغالي في نهائيات كأس العالم الجارية في روسيا، ويوجد المنتخبان في المجموعة الثامنة.
وكانت السينغال ترشحت إلى كأس العالم سنة 2002 وفازت في أول مباراة أمام حامل لقب كأس العالم فرنسا، بنتيجة هدف مقابل صفر في المقابلة الافتتاحية. وقد بلغت السينغال الدور الربع النهائي في تلك التصفيات، وما من منتخب إفريقي حقق إلى حد الآن الإنجاز الذي حققته السينغال في 2002، والكامرون سنة 1990، وغانا سنة 2010.