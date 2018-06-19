إقامة أول حفل لفريق الأوركسترا الروسية في الظهران السعودية

قدمت فرقة أوركسترا روسية شهيرة بقيادة ملحن عالمي عروضا في الظهران بالسعودية يوم السبت 16 يونيو / حزيران في إطار مراسم تدشين مركز ثقافي جديد.
وكان العرض الافتتاحي بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) عبارة عن أوبرا قدمتها أوركسترا ماريينسكي الروسية الشهيرة.
وأنشئت الفرقة قبل أكثر من 200 عام وتقول في موقعها على الإنترنت إنها واحدة من أقدم فرق الأوركسترا في روسيا.
ويوضح موقع المركز الثقافي أن العرض الذي قدمته فرقة الأوركسترا في المملكة هو الأول من نوعه الذي تقدمه المجموعة في منطقة الخليج.
واعتبر مستشار في جمعية الثقافة والفنون في الدمام أداء الأوبرا وافتتاح المركز الثقافي بأنهما "لحظات تاريخية".
وقال أحمد المُلا ، مستشار جمعية الثقافة والفنون في الدمام "لحظات تاريخية على مستوى المسرح.. على مستوى افتتاح إثراء.. وكذلك على مستوى الأوركسترا.. وفِي رأيي أنها هي الأوركسترا الأولى على مستوى المملكة التى تقام بهذا الحجم وبهذا الحضور".
ويصف مركز إثراء نفسه بأنه وجهة ثقافية متكاملة، ويضم معرضا فنيا ومتحفا ومكتبة ومسرحا يضم 900 مقعد.
وقالت واحدة من الحاضرين وهي أمريكية تدعى جيني إن هذا المكان يوضح "كيف تنفتح المملكة وتجلب أنواعا مختلفة من الثقافات وتحتضن أيضا الثقافة السعودية وتمزجها معها".
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وبالإضافة إلى عرض الأوبرا، أمتع عازف لموسيقى الجاز الجمهور الذين كانوا يصفقون ويقومون بالتصوير أثناء العزف.
واحتلت أوركسترا ماريينسكي العناوين الرئيسية للصحف عام 2016 عندما قاد فاليري جرجيف الفرقة في حفل موسيقي مفاجئ في مدرج مدينة تدمر السورية في ما بدا أنه محاولة من قبل الكرملين لكسب القلوب والعقول وتذكير العالم بدور روسيا في استعادة السيطرة على المدينة.
وكان الحفل الموسيقي في سوريا بمثابة تكرار لعرض قدمه جرجيف المؤيد لبوتين في أغسطس آب 2008، عندما قدمت أوركسترا ماريينسكي عروضا أمام البرلمان المدمر لجمهورية أوسيتيا الجنوبية المعلنة من جانب واحد بعد أن هزمت القوات الروسية الجيش الجورجي في حرب قصيرة على الإقليم.