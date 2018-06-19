النمر خان ينضم إلى قائمة الحيوانات التي تتنبأ بالفائز بمباراة الفراعنة والدب الروسي

تنبأ نمر بنغالي أبيض في حديقة حيوانات روسية بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري في المباراة التي ستجمعهما اليوم في سان بطرسبورغ ضمن تصفيات كأس العالم في روسيا.
وتم وضع صندوقين مع علمي البلدين أمام النمر خان الموجود في أحد حدائق الحيوان بمدينة كرسنايرسك الروسية ودفع النمر الصندوق الروسي ثم سحب العلم.
وتأتي مباراة اليوم بين الفريقين بعد فوز مدوي للمنتخب الروسي أمام نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية بخمسة أهداف نظيفة.
أما مصر فقد خسرت مباراتها الأولى ضد الأورغواي 1-0 . ولم يلعب محمد صلاح مع فريقه في المباراة.
وكان القط أخيل قد تنبأ سابقاً بفوز روسيا على السعودية، حيث تم تقديم وعائي طعام كل منهما يحمل علم إحدى الدولتين المتنافستين .و توجه أخيل إلى الوعاء الذي يحمل علم روسيا وصدقت توقعاته. فهل ستصدق توقعات النمر هذه المرة ؟
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