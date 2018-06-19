أم تضع مولودها على متن قطار ضواحي العاصمة باريس

وضعت سيدة حامل مولودها على متن قطار متوقّف في إحدى محطات العاصمة الفرنسية باريس. الخبر تداولته وسائل الإعلام الفرنسية التي أوضحت أنّ القطار كان متوقفا في محطة "أوبير"، بالدائرة التاسعة من باريس حيث كانت الأم تستقل قطار "آر أيه آر أ"، وهو أحد قطارات الشبكة السريعة التي تربط باريس بضواحيها، إذ كان القطار يقوم برحلة بين الضاحية الشرقية والغربية، وهي الرحلة التي يخترق فيها العاصمة باريس.

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وبسبب ولادة السيدة، فقد توقفت حركة القطارات في الاتجاهين بين محطتي "شارل ديغول " و"ناسيون" لمدة ثلاثة أرباع الساعة. ويشهد هذا الجزء من السكة الحديدية حركة نقل مكثفة حيث يستقل عشرات الآلاف الخط يوميا للتنقل إلى أماكن عملهم.